Tchad : L’AJDPO décerne une attestation de reconnaissance au maire d'Abéché

L'Association des Jeunes pour le Développement de la Province du Ouaddai (AJDPO) a décerné ce mardi, une attestation de reconnaissance au maire de la ville d'Abéché, pour les efforts consentis dans la cité capitale du Ouaddai. Le président de l'Association, Abbas Khassim Ali, a affirmé que cette attestation de reconnaissance est décernée au premier responsable de l'hôtel de ville, Mahamat Saleh Ahmat Adam, pour le travail abattu dans la ville d'Abéché.



A cette occasion, un rapport de 32 pages des activités réalisées par l'Association au cours de l'année 2019-2020 a été remis au maire. Recevant l'attestation par la plus grande Association de la province du Ouaddai, le maire a déclaré que la commune est honorée. Il a estimé que c'est une reconnaissance pour le personnel qui travaille jour et nuit. Par ailleurs, il a ajouté que « cette reconnaissance va droit au cœur ».



C'est la quatrième, après celle du gouverneur, de la sous-commission communale et de l'Université Adam Barka. Mahamat Saleh Ahmat Adam a remercié tous les jeunes qui n'ont pas manqué de les accompagner et soutenir à travers les réseaux sociaux, mais aussi les différentes institutions. « En tant qu'être humain, nul n'est parfait. Nous avons fait ce que nous pouvons faire, et nous continuons à faire ce que nous pouvons faire », a dit le maire.