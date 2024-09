Tchad - L'AJECADIF prend son envol : Un nouveau souffle pour la jeunesse

Un nouveau chapitre s'ouvre pour la jeunesse tchadienne avec l'investiture officielle du bureau exécutif de l'Association des Jeunes pour la Citoyenneté Active, le Développement Intégré et la Formation (AJECADIF). Réunissant une douzaine de jeunes engagés, cette association ambitionne de jouer un rôle moteur dans le développement du pays, en mettant l'accent sur l'entrepreneuriat vert et la citoyenneté active.



C'est dans une ambiance festive et empreinte d'un fort esprit de camaraderie que s'est déroulée la cérémonie d'investiture de l'AJECADIF. Les discours prononcés à cette occasion ont mis en lumière les enjeux auxquels fait face la jeunesse tchadienne et l'importance de l'engagement citoyen pour construire un avenir meilleur.



La conférence débat animée par Alpha Bahdjé a permis d'explorer les potentialités de l'entrepreneuriat vert comme levier de développement durable. Le conférencier a souligné l'importance d'intégrer une dimension environnementale dans les projets des jeunes et de s'adapter aux défis du changement climatique. Les échanges qui ont suivi ont témoigné de l'intérêt des participants pour cette thématique.