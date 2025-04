Tchad : L'AJEDK guide les futurs bacheliers du Lycée Alifa Zezerti de Mao

L'Association des Jeunes Engagés pour le Développement du Kanem (AJEDK) a organisé, ce samedi 12 avril 2025, une initiative précieuse dédiée aux conseils et à l'orientation des futurs bacheliers du Lycée Alifa Zezerti de Mao. L'équipe de l'AJEDK, menée par sa présidente, Madame Zara Kaffou Maï Warou, était accompagnée pour l'occasion par l'Inspecteur Départemental de l'Éducation Nationale du Kanem-Centre, Monsieur Mbodou Mouta Ali, ainsi que par des membres actifs de l'association.





Encouragements et Conseils Pertinents pour les Examens





Sur les lieux, les membres de l'association ont pris la parole à tour de rôle pour exprimer leur gratitude envers l'administration du lycée et les élèves pour leur courage et leur engagement tout au long de leur parcours scolaire. Ils ont ensuite partagé des conseils et des orientations essentiels pour la préparation et la réussite de l'examen du baccalauréat.



Ces conseils ont notamment porté sur l'importance d'une organisation personnelle rigoureuse, le respect et la collaboration avec les enseignants, le rôle fondamental de la lecture dans l'acquisition de connaissances, et de nombreux autres aspects cruciaux pour aborder sereinement les épreuves.