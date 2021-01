Tchad : L'ANATS se dit en mesure de satisfaire tous les demandeurs de titres sécurisés

Le problème lié à l’obtention des fiches d’enrôlement et le versement des frais se pose lors du versement des frais, selon Hissein Abdraman Salah ; les fiches (les quitus d'enrôlement) sont dispatchées gratuitement à chaque demandeur devant l’entrée de chaque centre pour que chacun y inscrive ses données personnelles afin de soumettre à la commission d’identification de la population.



« Le versement des frais et les guichets de la banque BCC sont implantés dans tous les centres pour faciliter aux usagers le versement des frais afférents aux titres », indique le directeur de la formation, de la communication et de la sensibilisation de l’ANATS, Hissein Abdraman Salah. Malgré cela, les usagers se plaignent de la lenteur dans l’acquisition, surtout de la CNI. La lenteur se justifie, selon lui, par le retard des demandes accusées au niveau de la production. « L'arrivée des demandes au niveau de la production en passant par plusieurs niveaux de vérification prendra au maximum deux à trois jours », explique Hissein Abdraman Salah.



Il indique que l'ANAT est en mesure d’augmenter la capacité de production et de répondre rapidement à la satisfaction des usagers, avant d’ajouter que d’autres centres seront ouverts dans la capitale et en provinces.



« L’ANATS a dépêché plusieurs missions d’enrôlement et de délivrance des titres sécurisés dans les provinces où elle n’a pas pu être implantée. Au moment où je vous parle, il y a même des missions qui sont en train d’être effectuées dans plusieurs provinces », informe Hissein Abdraman Salah.



La ville de N’Djamena dispose de quatre centres de délivrance de CNI et du passeport, et un centre de délivrance de la carte grise et du permis de conduire logé dans l'enceinte du ministère des Infrastructures. Ce centre a une capacité d’enrôlement de 200 personnes par jour. Depuis le début de la crise sanitaire, l’ANATS a réduit considérablement le nombre d’enrôlement par jour pour faire appliquer à la lettre les mesures barrières édictées par le gouvernement.