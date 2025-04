Tchad : L'APAD et l'ATPAD mobilisées contre les inondations dans le 9ème arrondissement de N'Djaména

Dans son allocution d'ouverture, le président de l'APAD, Monsieur Salzabo Dimougna, a souligné que cette initiative de café citoyen a été lancée dans le but de prévenir les inondations récurrentes qui touchent la commune du 9ème arrondissement. Il a précisé que cette zone est particulièrement vulnérable et souvent confrontée à la montée rapide des eaux pendant la saison des pluies.





Face à cette problématique, l'APAD a pris l'initiative de rassembler les 11 délégués des quartiers qui composent la commune, leurs chefs de carré, ainsi que de nombreuses organisations de jeunes et de femmes. L'objectif principal de cette démarche est de collecter des données précises sur les zones à risque, de réaliser une cartographie communautaire détaillée de ces zones, et d'organiser des groupes constitués de volontaires pour mener des actions de sensibilisation et de formation auprès des habitants sur les comportements et les mesures à adopter en cas d'inondation.





Le maire du 9ème arrondissement, Monsieur Djimtogbaye Appolin, a rappelé avec gravité que chaque année, sa commune est confrontée à de lourdes conséquences dues aux inondations. Il a souligné que cet événement de sensibilisation vise à éveiller la conscience des habitants sur l'importance cruciale de la solidarité et de la collaboration pour protéger à la fois l'environnement et les familles.





Monsieur le Maire a également réaffirmé son engagement personnel et celui de la commune à se tenir aux côtés de la population. Il a déclaré que la municipalité allait mobiliser toutes les ressources et les expertises disponibles, renforcer les liens existants entre les habitants, les associations locales et les institutions compétentes, afin de construire ensemble un avenir où les risques liés aux inondations seront considérablement minimisés.