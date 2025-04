TCHAD

Tchad : L'ARCEP Met en garde contre les cartes sim non identifiées et annonce des contrôles stricts dès le 5 mai

Alwihda Info | Par Peter Kum - 30 Avril 2025

L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) a convoqué ce matin les principaux acteurs du secteur (ANATS, ANSE, DGRM, DGRI, Moov, Airtel) pour une réunion d'urgence concernant une problématique majeure : la vente persistante de cartes SIM non identifiées et les graves enjeux de sécurité que cela engendre.