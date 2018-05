Tchad : L’ASEAT encourage la culture de l’excellence dans le domaine de la lecture

Pour sa part, le proviseur du Lycée Le Zenith a indiqué que la remise de don de ces documents constitue déjà une richesse inestimable parce que, dit-il, la lecture c’est l’action de prendre connaissance du contenu d’un document. En effet, il a invité ses élèves à ne pas faire une lecture diagonale mais surtout d’opérer une lecture minutieuse pour en tirer le maximum de bénéfice. « Aujourd’hui, s’il y a beaucoup de choses qui sont restées non décelées, c'est parce que nous ne lisons pas. On peut bien posséder des diplômes mais si on ne lit pas dans son domaine, on n’est pas cultivé. C’est un don à apprécier, à considérer dans ce sens que ça permettrait à nos enfants de se cultiver comme je le disais tantôt, de s’enrichir et d’aller au fin fond de la culture tchadienne parce que les auteurs ont rassemblé certaines cultures de notre pays pour les mettre par écrit. C’est un atout. Comme nous avons déjà une bibliothèque, on va essayer de l’y mettre afin que les enfants puissent les lire. On recommandera à nos enfants de ne pas faire une lecture diagonale », a expliqué le proviseur du Lycée Le Zenith.