Tchad : L'ASICO, une nouvelle association déterminée à lutter contre les inégalités et le tribalisme

Dans son discours, le président de l’association, Adoumteur Casimir, a exprimé sa fierté et son engagement pour cette initiative qui se veut porteuse d’espoir pour un Tchad plus juste, plus uni et plus égalitaire.



Un engagement contre l’injustice et les inégalités

Le président d’ASICO a rappelé que le Tchad est un pays riche sur le plan humain, culturel et intellectuel, mais qui fait face à de nombreuses fractures sociales : injustices, inégalités des chances, tribalisme, corruption et exclusion. Selon lui, de nombreux citoyens souffrent en silence, écrasés par un système défaillant qui ne leur offre ni voix ni recours.



Face à cette réalité, l’ASICO refuse d’être un simple spectateur et s’engage à briser ces barrières, à redonner de l’espoir aux sans-voix, et à promouvoir la vérité et l’action concrète pour un changement réel, durable et équitable.



Les missions de l’ASICO

L’association se donne pour missions principales :



La lutte contre l’injustice et les inégalités sociales ;

Le combat contre le tribalisme et les divisions ;

La sensibilisation et l’éducation des citoyens sur leurs droits et devoirs ;

La promotion de la paix et de la cohésion sociale pour bâtir un Tchad meilleur.

Un appel aux autorités et aux forces vives

L’association ASICO interpelle les autorités, les partenaires nationaux et internationaux, les citoyens engagés, les jeunes, les femmes et toutes les forces vives à se joindre à elle pour construire le Tchad de demain.



"Le changement passe par l’action et le courage"

Dans sa conclusion, Adoumteur Casimir a reconnu que le défi est immense, mais il a insisté sur le fait que l’histoire ne change pas avec la peur, mais avec le courage et l’action. Il a ainsi lancé un appel à tous : « Ensemble, faisons résonner la voix de la justice, de la paix et de l’égalité ! »