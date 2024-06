Tchad: L'ASJT et le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale discutent du projet SANOBAT

Lancé en 2022, le projet SANOBAT vise à encourager les meilleurs bacheliers tchadiens et à aider les nouveaux bacheliers à mieux s'orienter pour des études supérieures ou des formations professionnelles. Selon le coordinateur général du projet, M. Abakar Ali Rozi, deux éditions ont déjà été organisées avec succès et la troisième est en cours de préparation.



Au cours de leur entretien avec le Secrétaire d'Etat, les membres de l'ASJT ont exprimé leur souhait de collaborer avec le Ministère de l'Education Nationale pour étendre l'impact du projet SANOBAT. Ils ont notamment proposé d'organiser des séances d'orientation avec les élèves de classe de terminale afin de les accompagner dès le début de leur réflexion sur leur avenir académique ou professionnel.



Le Secrétaire d'Etat a salué l'engagement et le dynamisme de l'ASJT dans la promotion de l'éducation et de l'orientation des jeunes tchadiens. Il a reconnu l'importance du projet SANOBAT dans la lutte contre l'échec scolaire et l'insertion professionnelle des jeunes diplômés.



M. Lony a également suggéré à l'ASJT de travailler en synergie avec les autres acteurs impliqués dans l'orientation scolaire et professionnelle, tels que les lycées, les universités et les centres de formation professionnelle. Il a réitéré la disponibilité du Ministère de l'Education Nationale à accompagner l'ASJT dans ses efforts pour le développement du projet SANOBAT.



La rencontre entre le Secrétaire d'Etat et l'ASJT témoigne de la volonté commune des autorités tchadiennes et de la société civile de promouvoir l'accès à une éducation de qualité et à une orientation adéquate pour les jeunes tchadiens. Le projet SANOBAT représente une initiative prometteuse qui pourrait contribuer à réduire le chômage des jeunes et à favoriser leur insertion professionnelle dans des domaines porteurs de l'économie tchadienne.