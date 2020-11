Tchad : L’ASJT section du Ouaddaï lance ses activités

L'école de la Gendarmerie d'Abéché a servi de cadre ce mardi 24 novembre 2020 par l'Association pour la sensibilisation et la scolarisation des jeunes tchadiens (ASJT) , annexe du Ouaddaï, pour démarrer ses activités dans cet établissement. La journée a été marquée par une séance de sensibilisations, avec d’autres rubriques comme ce jeu concours organisé à l'intention des élèves de ladite école. L’occasion pour le coordonnateur de l'Association, section du Ouaddaï Tahir Chaïbo Abakar, de préciser que cette Association a vue le jour depuis le 3 septembre 2013 à Ndjamena, par un arrêté du ministre de l'Intérieur de l'époque, Mahamat Yaya Oki Dagache.



Cette Association à but non lucratif et qui intervient dans le domaine socio-éducatif et surtout, elle lutte pour la scolarisation de la jeune fille et son maintien à l'école. Tahir Chaïbo Abakar a par la suite, parler sur l'objectif recherché, à travers cette journée de sensibilisation qui entre dans le cadre du mois du livre et la lecture. C’est pourquoi son organisation a bien voulu initier cette séance de sensibilisations, afin d'inciter les élèves à aimer la lecture et surtout de fréquenter les bibliothèques. Il a enfin profité de l'occasion pour appeler les jeunes de la province du Ouaddaï à une adhésion massive.



Très ému du choix porté à son établissement d'attirer le lancement de ses activités, le directeur de l'école de la Gendarmerie d'Abéché Mahamat Ali Imam, a remercié tous les membres de l'Association pour le travail abattu par ses élèves. Cependant, il a lancé un appel vibrant aux parents d'élèves à inciter leur progéniture à aimer la lecture. Il a enfin souhaité bon vent à cette organisation qui lutte pour le bien-être des enfants du Tchad.