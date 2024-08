Tchad : L'ATCD célèbre les 100 meilleurs bacheliers de 2024

L’Association pour l’Action Citoyenne et le Développement (ATCD) a honoré les 100 meilleurs bacheliers de l'année 2024 lors de la deuxième édition du Salon d’Excellence et d’Orientation des Nouveaux Bacheliers du Tchad (SENOBAT), qui s'est tenu au Palais des Arts et de la Culture ce dimanche 18 août 2024.



Yacoub Mahamat Nahar, président du comité d’organisation, a expliqué que cet événement vise à inciter tous les acteurs du système éducatif à réfléchir sur ses forces et ses faiblesses pour en améliorer la qualité. Le salon a pour but de promouvoir l'excellence et d'orienter les jeunes bacheliers vers des domaines d'études propices à l'accès à l'emploi et à l'entrepreneuriat, contribuant ainsi au progrès économique du pays.



Bakhit Abdoulaye Chaïbo, président de l'ATCD, a souligné l'engagement de son association à renforcer le développement du Tchad à travers les secteurs éducatif, environnemental, social, économique et culturel. Il a insisté sur la nécessité de collaborer avec différents acteurs nationaux pour maximiser les actions citoyennes et soutenir la mission des partenaires au développement.



Il a exhorté les nouveaux bacheliers à poursuivre leurs études avec détermination et à devenir des acteurs de changement au sein de la société. Sa gratitude a également été exprimée envers tous les partenaires qui soutiennent ces initiatives.



Cet événement constitue une étape importante pour encourager l'excellence académique et orienter les jeunes vers des perspectives d'avenir, tout en renforçant la collaboration pour un développement durable au Tchad.