Tchad : L’AVOT apporte du réconfort aux orphelins à l’approche des festivités

Dans son discours, Meram Mahamat Tahir, présidente de l’AVOT, a réaffirmé l’engagement de son association en faveur des plus vulnérables. Elle a insisté sur la nécessité d’apporter du soutien aux orphelins, tout en les encourageant à persévérer dans leurs études. Elle a également exhorté les enfants à prier pour le repos de l’âme de leurs parents disparus et a promis d’intensifier les actions de solidarité en leur faveur.



Présent lors de la cérémonie, Oumar Abdoulaye Samba, fondateur de l’école coranique Ibn Rachid, a salué les efforts de l’AVOT et a encouragé d’autres associations et bienfaiteurs à suivre cet exemple. Il a souligné l’importance de telles initiatives pour apporter du réconfort aux enfants en situation de précarité.



Lors de cette cérémonie, 40 enfants ont reçu des habits de fête, leur permettant de célébrer dignement avec leurs camarades. De plus, 60 autres enfants ont bénéficié de repas offerts par l’AVOT. Ces gestes de générosité ont été accueillis avec joie par les bénéficiaires et leurs encadreurs.



Cette action de l’AVOT illustre une fois de plus son engagement à apporter une lueur d’espoir aux enfants orphelins, en leur offrant non seulement des dons matériels mais aussi du réconfort et un cadre propice à leur épanouissement.