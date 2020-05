Tchad : L'Aïd El-Fitr aura lieu dimanche

Le premier jour de l'Aïd El-Fitr aura lieu dimanche 24 mai 2020, a annoncé aujourd'hui le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Mahamat Khatir Issa.



"Demain, samedi, c'est la fin du mois de Shaaban, et après demain (dimanche) c'est le début du mois de Shawwal et le premier jour de l'Aïd Al-Fitr", a-t-il précisé.



Le dernier jour de jeune aura lieu demain.



Dans son communiqué, Cheikh Mahamat Khatir Issa, a félicité la nation islamique en général et les musulmans en particulier. Il a imploré Allah de bénir le peuple, de préserver la sécurité, la stabilité, et de sortir le pays de la pandémie de Covid-19 et des attaques de Boko Haram.