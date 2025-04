Tchad : L'Ambassade de Chine et l'Institut Confucius célèbrent la richesse de la langue chinoise

L'événement a été marqué par des discours inspirants qui ont souligné l'importance de la langue chinoise dans le contexte des relations bilatérales et de la compréhension interculturelle. Des démonstrations culturelles ont permis aux participants de découvrir la richesse et la diversité de la civilisation chinoise. Le point culminant de la célébration a été la performance d'étudiants talentueux de l'Institut Confucius, qui ont brillé sur scène en interprétant des chansons, des danses traditionnelles et des récitations en langue chinoise, témoignant de leur engagement et de leur maîtrise.





À travers cet événement, il a été rappelé que le chinois ne se limite pas à un simple outil de communication, mais qu'il constitue une véritable fenêtre ouverte sur une civilisation millénaire, riche en histoire et en culture. Il a également été souligné son rôle de passerelle essentielle pour renforcer l'amitié et la coopération entre la Chine et le Tchad.





L'Ambassade de Chine et l'Institut Confucius ont exprimé leur sincère gratitude à tous les participants, professeurs, étudiants et amis de la langue chinoise qui ont contribué au succès de cette célébration mémorable.