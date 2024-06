Tchad : L'Ambassade du Tchad en France organise une conférence à l'Assemblée nationale française sur le dérisquage des investissements au Sahel

Le Sahel est une région en proie à l'instabilité politique, à la violence djihadiste et aux effets du changement climatique. Ces crises créent un environnement difficile pour les investissements, ce qui freine le développement économique et social de la région.



Malgré les défis, des opportunités d'investissement existent au Sahel, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures et des technologies de l'information et de la communication. Il est important de dérisquer ces investissements pour les rendre plus attractifs pour les investisseurs privés.



Le Tchad est déterminé à créer un environnement favorable aux investissements dans le pays. Le gouvernement tchadien a mis en place plusieurs réformes pour améliorer le climat des affaires, notamment la simplification des procédures administratives et la lutte contre la corruption.



La conférence à l'Assemblée nationale française a permis de sensibiliser aux défis et aux opportunités d'investissement au Sahel. Il est important de poursuivre les efforts pour dérisquer les investissements dans la région afin de stimuler le développement économique et social et de créer un avenir meilleur pour les populations du Sahel.