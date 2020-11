Tchad : L’Archidiocèse de Ndjamena forme des animateurs des Œuvres Pontificales Missionnaires

L'objectif principal de cette formation organisée par le bureau National des Œuvres pontificales missionnaires (OPM) est de constituer dans chacune des 8 paroisses, une équipe d'animateurs missionnaires.

D'après les formateurs que sont le directeur diocésain des Œuvres pontificales missionnaires, l’abbé Séraphin et le directeur national des OPM, l’abbé Barthélémy Kokina, cette formation va permettre aux animateurs de faire connaître l'animation missionnaire et leur charisme dans les paroisses, communautés et mouvements concernés.



Il s’agira également d’aider les fidèles à mobiliser les ressources pour un Fonds Universel de Solidarité. Pour eux, le résultat attendu de cette formation est de mettre dans chaque paroisse, une équipe d'animateurs missionnaires. Durant deux jours de formation, les participants auront à apprendre sur quatre thèmes, à savoir : la mission de l'Eglise, les Œuvres pontificales missionnaires hier et aujourd'hui, et les structures actuelles des OPM.



D'une manière générale, cette formation va relever les défis de l'Eglise catholique qui sont entre autres, l'évangélisation, la vocation, la prise en charge, la réconciliation, la paix et la justice et la connaissance et l'appropriation des Œuvres pontificales missionnaires. Cette formation prend en compte les animateurs de huit paroisses de l'archidiocèse de Ndjamena, dont ceux venus de Massakory, Ngouri, de la paroisse Kanem-Lac.