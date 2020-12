Tchad : L'Assemblée nationale examine le projet de loi des Finances 2021

Les députés examinent le projet de loi de Finances portant budget général de l'État pour l’exercice 2021. La séance plénière a lieu en présence notamment du ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, et de la secrétaire d'État aux Finances et au Budget, Alixe Naïmbaye. Pour l’exercice budgétaire de 2021, le projet de loi de Finances prévoit 1 098 milliards de FCFA de recettes (hors dons), contre 1136 milliards de FCFA en 2020, soit une baisse de 3%. Cette information a été donnée par le ministre de la Communication Chérif Mahamat Zene.



Les dépenses totales (hors amortissement de la dette) dans le projet de loi de Finances 2021, sont estimées à 1247,153 milliards de FCFA en 2021 contre 1196 milliards de FCFA en 2020, soit une augmentation de 4%. Il en résulte un solde budgétaire de base déficitaire de 149 milliards de FCFA. « En considérant les amortissements de la dette, les financements extérieurs (appuis budgétaires, dons et prêts projets) et les financements intérieurs, le projet de budget 2021 est équilibré », souligne Cherif Mahamat Zene.



Le projet de loi de Finances est élaboré dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19 et ses conséquences socio-économiques, ainsi que par la chute drastique du cours du pétrole et la recrudescence des menaces sécuritaires, notamment celles posées par Boko Haram.



Sur le plan macroéconomique, le projet de loi de Finances 2021 est préparé en tenant compte des incertitudes, au niveau mondial, liées à la crise sanitaire, et sur la base des hypothèses suivantes : la production de pétrole passe de 142 075 barils/jours en 2020 à 147 397 barils/jour en 2021 ; le cours du Brent passe de 40,7 dollars US en 2020 à 44 dollars US en 2021 ; une décote de 3 dollars US par baril ; enfin, le coût de transport de 7 dollars US par baril.