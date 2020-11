Tchad : L’Association « Elan d’Espoir » offre des médicaments contre la drépanocytose

Ainsi donc, l’action de cette Association vise à faire « sortir la drépanocytose du ghetto », en soutenant en amont les familles dans cette période difficile. Mme Saboura Dounia Kagne a remercié la Première dame, Mme Hinda Déby Itno, pour la construction de cet édifice qui soulage les douleurs des sujets drépanocytaires, pour que « la drépanocytose ne soit plus une maladie orpheline », a-t-elle ajouté.



En réceptionnant le don de médicaments, la responsabilité de l'unité de prise en charge de la drépanocytose, Dr Souam Nguélé a affirmé que « ce geste de l'Association Élan d’Espoir, non seulement salutaire pour les enfants et personnes victimes de la drépanocytose, mais aussi un acte patriotique qui mérite d'être salué par tous ». Elle a tenu à remercier la Première dame Mme Hinda Déby Itno, pour les sacrifices consentis en faveur des personnes vulnérables et victimes de cette maladie, en mettant un Centre national à leur disposition.



Pour l'enfant drépanocytaire Idriss Youssouf Hissein, 18 ans titulaire d’un baccalauréat obtenu cette année avec mention assez bien, « c'est grâce aux efforts de cette Association, aux efforts du gouvernement tchadien et à la Première dame qui est toujours à nos côtés, que nous retrouvons de l’espoir ».