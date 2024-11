Tchad : L’ENA débat des perspectives de service public à l’ère de la nouvelle République

Le 3ème colloque international de l’École Nationale d’Administration (ENA) du Tchad s’est tenu le 29 novembre 2024 à l’ENA, centré sur “L’intérêt général et le service public à l’ère de la nouvelle république”. Cet événement a réuni des experts, des décideurs, des membres de la société civile et des associations pour discuter des défis et des perspectives du service public.



Le directeur général de l’ENA, Dr Mahamat Borgou Hassan, a mis en avant l’ambition de l’école de devenir un pôle d’excellence en science administrative. Il a souligné l’importance des colloques scientifiques dans ce cadre.



Le Président de la République, qui est très conscient des défis de reconstruction administrative du pays, accorde une grande importance à l’adaptation de la gestion des institutions et des services publics aux exigences actuelles, visant à positionner le Tchad au premier rang.



Ramatou Mahamat Houtoin, ministre Secrétaire général du gouvernement et présidente du Conseil de l’Administration de l’ENA, a souligné que ce colloque se déroule à un moment historique crucial, inaugurant une nouvelle ère pour le Tchad. Elle a rappelé que le Président de la République a lancé un projet de société composé de 12 chantiers et 100 actions, mettant en avant la participation active des citoyens à la vie publique.



Le colloque a abordé l’importance de l’intérêt général comme justification des prérogatives de puissance publique de l’administration, ce qui influence la compétence du juge administratif dans l’évaluation de l’action publique.



Le Premier ministre, Allah Maye Halina, a également pris la parole pour souligner l’importance cruciale de ce colloque, en particulier pour réfléchir sur la question de l’intérêt général dans les services publics sous la nouvelle république. Il a insisté sur le principe de continuité du service public, qui demande assiduité, impartialité et probité de la part des agents.



Ce colloque marque un pas significatif vers la redynamisation des services publics pour garantir l’intérêt général et promouvoir une administration efficace et engagée au service de la société tchadienne. Les réflexions et contributions issues de ce colloque nourriront les efforts de réforme en cours pour améliorer l’administration publique au Tchad.