Tchad - L'ENSTP ouvre ses portes au public : Une journée dédiée aux sciences et techniques du bâtiment

L'École Nationale Supérieure des Travaux Publics (ENSTP), sous le haut patronage du ministère des Infrastructures, du Désenclavement et de l'Entretien, organise une journée portes ouvertes le samedi 23 novembre 2024. Cet événement exceptionnel permettra au grand public et aux acteurs du secteur du bâtiment et des travaux publics de découvrir les équipements de pointe du laboratoire de l'école et de bénéficier d'informations sur les différentes analyses techniques proposées.





Une immersion dans l'univers des travaux publics



Au programme de cette journée :



Visites guidées du laboratoire : Le public pourra découvrir les différents équipements du laboratoire et les méthodes d'analyse utilisées pour les matériaux de construction, les sols, les bétons, etc.

Présentations des offres d'analyses techniques : Les experts de l'ENSTP présenteront les différentes prestations proposées par le laboratoire, telles que les essais mécaniques, les analyses physico-chimiques, les essais géotechniques, etc.

Échanges avec les étudiants et les enseignants-chercheurs : Le public aura l'occasion de poser toutes ses questions aux étudiants et aux enseignants-chercheurs de l'ENSTP.

Pourquoi participer à cette journée portes ouvertes ?



Mieux connaître l'ENSTP : Cette journée est l'occasion de découvrir les activités de cette institution d'enseignement supérieur et de recherche, qui joue un rôle clé dans le développement des infrastructures au Tchad.

Découvrir les dernières technologies : Le laboratoire de l'ENSTP est équipé des dernières technologies en matière d'analyse des matériaux. Cette journée permettra au public de découvrir ces outils et de comprendre leur importance.

Bénéficier de conseils d'experts : Les experts de l'ENSTP seront présents pour répondre aux questions du public et lui donner des conseils sur les différentes problématiques liées aux travaux publics.

Un événement à ne pas manquer



Cette journée portes ouvertes s'adresse à tous ceux qui s'intéressent aux sciences et techniques du bâtiment, qu'il s'agisse de professionnels du secteur, d'étudiants, de futurs étudiants ou simplement de curieux. C'est une occasion unique de découvrir les coulisses de l'ENSTP et de mieux comprendre les enjeux de la construction et de l'entretien des infrastructures.