Tchad : L'EPOZOP renforce la société civile de la zone pétrolière à Bébédjia

Cette séance de restitution portait sur divers aspects, notamment la technique d'animation, la sensibilisation et la mobilisation au sein d'une communauté. Le président de l'EPOZOP, Nadjiadjim Theodile, s'est réjoui de cette opportunité tout en reconnaissant que la société civile dans la région de Nya, qui était jadis active, connaît actuellement un déclin, justifiant ainsi la nécessité d'une réorganisation.



Outre cet objectif initial, cette séance avait également pour but de contribuer à la revitalisation de l'organisation en voie d'affaiblissement, comme l'a souligné Djegolbe Thomas, point focal de l'Initiative pour la Lutte (PIL) et Vice-coordonnateur de la Coordination de la Société Civile de Nya. Selon lui, la montée des violations des droits humains dans la région de Nya ces derniers temps découle en partie de cette situation.



À l'issue de cette séance, plusieurs participants ont exprimé leur satisfaction quant aux enseignements reçus. Parmi les participants figuraient des membres de l'EPOZOP, de l'ADICAM, de la PIL ainsi que des femmes leaders. Le facilitateur, Moyombaye Urbain, a également abordé des sujets tels que les valeurs nutritives et thérapeutiques des cultures négligées ainsi que l'hygiène alimentaire.