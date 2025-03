Tchad : L'Église Ex-Koréé Accueillera la Grande Conférence des Calebites du 27 au 29 Mars 2025

Des enseignements bibliques puissants

Des temps de prière fervente

Des moments d’adoration intense

Des témoignages édifiants

Cette conférence réunira des fidèles, des leaders spirituels et des serviteurs de Dieu issus de diverses dénominations chrétiennes, dans un esprit d'unité et de renouveau spirituel. L'objectif principal de cette rencontre est de raviver la foi des croyants et de renforcer leur engagement envers le Seigneur dans un monde en quête de repères.Dans sa déclaration, le Pasteur Eugène Mirdigué Laccord a souligné que cette conférence sera une occasion unique pour les participants d'expérimenter un réveil spirituel profond à travers :Parmi les invités de marque, l’évangéliste Sunday Oguche, visionnaire du mouvement des Calebites, partagera des messages prophétiques et des enseignements transformateurs, destinés à conduire le peuple de Dieu vers une nouvelle dimension spirituelle.Le Pasteur Eugène Mirdigué Laccord a précisé que cette conférence est ouverte à toutes les églises et à toute personne désireuse de vivre une visitation divine. Il a lancé un appel à la communauté chrétienne pour une mobilisation massive, soulignant que cet événement constituera une véritable source de bénédictions et de restauration spirituelle.La grande conférence des Calebites promet ainsi d’être un moment fort de communion, de renforcement spirituel et de transformation pour tous les participants.