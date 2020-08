Tchad : L'Église évangélique Foursquare met à l'honneur la femme chrétienne le 9 août

L'Église évangélique Foursquare International Tchad a organisé samedi un point de presse à l'occasion de la commémoration prochaine de la Journée de la femme chrétienne Foursquare Tchad 2020, sous le thème : "Femme de développement, le développement socio-économique et culturel d'une nation en 2020 passe par la lutte contre la Covid-19."



Le Bishop Natoïallah Ringar a déclaré que la femme a un rôle primordial sur tous les plans. Selon lui, la société tchadienne doit reconnaître l'effort de la femme.



"Aujourd'hui, pour célébrer la fête de la femme chrétienne Foursquare Tchad, les femmes ont choisi le thème en se référant au modèle biblique, à l'exemple de Esther, Ruth, Anne, Marie Madeleine. Pendant les moments les plus durs sur le plan économique et politique, Esther a sauvé un peuple, Anne a transformé la stérilité en fécondité", a expliqué le Bishop Natoïallah Ringar.



"Le développement est un ensemble des règles ayant pour objet de promouvoir la question économique, sociale, culturelle et politique", a-t-il estimé.



Le 9 août 2020, l'Église temple de louange d'adoration Foursquare Tchad va célébrer la Journée de la femme chrétienne tchadienne. Le Bishop Natoïallah Ringar demande à toutes les femmes de se joindre à eux pour donner louange à l'honneur de Dieu. Vive la femme tchadienne !