TCHAD

Tchad : L'IFADEM lance une formation en ligne pour 200 enseignants à Bongor et Abéché

Alwihda Info | Par Peter Kum - 9 Juin 2025

Le ministère de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, en collaboration avec l’Institut de la Francophonie pour l'Éducation et la Formation (IFEF), a organisé du 3 au 5 juin 2025 le premier regroupement des enseignants engagés dans la formation 100 % en ligne, dans le cadre de l'Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM). Ces deux activités, organisées simultanément à Bongor et Abéché, ont été officiellement ouvertes et clôturées par les Délégués Provinciaux de l’Éducation Nationale du Mayo-Kebbi Est et du Ouaddaï. Ces derniers ont souligné l’importance croissante du numérique dans les enseignements et ont encouragé les participants à tirer pleinement profit des compétences acquises.