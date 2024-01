Tchad: L'IGF Tchad exprime son indignation et son mécontentement face aux coupures incessantes et à la dégradation alarmante de la qualité des réseaux Internet. Ces dysfonctionnements, souvent attribués à des incidents sur les câbles de fibre optique

(ARCEP) et le Ministère des Postes et de l'Économie Numérique à agir avec détermination et efficacité pour protéger les usagers, en reconnaissant le rôle central de l'accès à Internet dans le développement sociétal et économique actuel. La perturbation récurrente de ce service fondamental viole non seulement les droits des utilisateurs mais constitue aussi un frein grave à l'essor économique du pays.



L'accès à Internet est un droit fondamental en ce siècle et ne peut être bafoué ainsi. Il est donc incontournable que les droits d'accès des usagers soient respectés et que les régulateurs prennent des mesures proportionnées à l'enjeu, y compris une indemnisation adéquate des consommateurs pour les désagréments subis.



L'IGF Tchad se tient prête à organiser une mobilisation citoyenne pour mettre en lumière ces enjeux et exprimer la frustration collective. Nous lançons un appel pressant à l'État tchadien pour qu'il intervienne sans délai par des actions concrètes et constructives pour pallier ces manquements. Il est impératif que les opérateurs téléphoniques s'engagent dans une amélioration significative de leurs infrastructures, assurant ainsi la prestation d'un service fiable et de haute qualité.



Enfin, nous exhortons l'État tchadien à réévaluer sa position concernant l'interdiction de l'accès à Internet par satellite.



Cette restriction est intolérable: elle met en péril le potentiel numérique du Tchad, le rendant dépendant d'une infrastructure vulnérable, sujette aux aléas politiques et techniques d'un fournisseur étranger. Cette situation ne peut être permise, car elle risque de compromettre gravement et à tout moment l'activité économique du pays.