TCHAD Tchad : L’INSEED sensibilise les élèves à la participation au concours international de statistique

Alwihda Info | Par Hassan Abdramane - 21 Novembre 2024



Dans le cadre de la promotion du concours international de statistique, une délégation de l’Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques (INSEED), en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale, a organisé une session de sensibilisation ce 21 novembre 2024. Les élèves du Lycée Félix Éboué et du Collège Évangélique ont été informés sur la procédure de participation et l’importance de ce concours d’entrée aux grandes écoles internationales de statistique.

L’importance de la statistique



La statistique est une discipline scientifique qui utilise les mathématiques et la probabilité pour fournir des informations chiffrées et pertinentes. Ces données aident les décideurs, chercheurs et utilisateurs à prendre des décisions éclairées dans divers domaines.



L’ingénieur statisticien économiste Moyalbaye Gotomon, Conseiller technique à la Direction Générale de l’INSEED, a expliqué que la statistique est essentielle dans tous les secteurs d’activité. Elle intéresse les autorités, les grandes institutions, les ministères, les ONG et les projets, car elle permet une gestion efficace et un suivi rigoureux des actions.



Conditions de participation au concours



Pour participer au concours d’entrée dans les grandes écoles de statistique, les élèves doivent : Maîtriser les chapitres clés du programme de terminale scientifique.

Avoir une bonne base en mathématiques, sans négliger les matières littéraires, notamment l’expression écrite, la contraction de texte et le commentaire composé.

Disposer d’un baccalauréat scientifique ou, pour les élèves en classe de terminale, déposer leur candidature sous réserve de l’obtention du bac. Abdoulaye Moussa Boukar, Chef de division de l’administration et des ressources humaines à l’INSEED, a précisé que le processus de candidature pour la période 2024-2027 est en cours. Les candidats doivent retirer une fiche d’orientation auprès de l’INSEED, constituer leur dossier et le déposer avant la clôture. Après une présélection prévue en février 2025, les candidats retenus participeront au concours international les 7 et 8 avril 2025.



Les formations se dérouleront dans trois pays : Sénégal, Côte d’Ivoire et Cameroun. La formation de trois ans débouche sur un diplôme d’analyste statisticien, tandis qu’un cycle de cinq ans permet d’obtenir un diplôme d’ingénieur statisticien. La statistique est une discipline scientifique qui utilise les mathématiques et la probabilité pour fournir des informations chiffrées et pertinentes. Ces données aident les décideurs, chercheurs et utilisateurs à prendre des décisions éclairées dans divers domaines.L’ingénieur statisticien économiste Moyalbaye Gotomon, Conseiller technique à la Direction Générale de l’INSEED, a expliqué que la statistique est essentielle dans tous les secteurs d’activité. Elle intéresse les autorités, les grandes institutions, les ministères, les ONG et les projets, car elle permet une gestion efficace et un suivi rigoureux des actions.Pour participer au concours d’entrée dans les grandes écoles de statistique, les élèves doivent :Abdoulaye Moussa Boukar, Chef de division de l’administration et des ressources humaines à l’INSEED, a précisé que le processus de candidature pour la période 2024-2027 est en cours. Les candidats doivent retirer une fiche d’orientation auprès de l’INSEED, constituer leur dossier et le déposer avant la clôture. Après une présélection prévue en février 2025, les candidats retenus participeront au concours international les 7 et 8 avril 2025.Les formations se dérouleront dans trois pays : Sénégal, Côte d’Ivoire et Cameroun. La formation de trois ans débouche sur un diplôme d’analyste statisticien, tandis qu’un cycle de cinq ans permet d’obtenir un diplôme d’ingénieur statisticien.

Encouragement à la participation féminine



Moyalbaye Gotomon a déploré le faible taux de participation des filles tchadiennes aux concours de statistique, comparé à des pays comme le Cameroun, le Sénégal ou la Côte d’Ivoire, où les filles participent activement et brillent souvent dans les promotions. Il a également souligné que de nombreux Tchadiens formés en statistique travaillent dans des institutions internationales prestigieuses en Afrique, en France, au Canada et à Washington.



Félicité Deneram Mbayam, spécialiste en genre et violences basées sur le genre au projet PHASAOC à l’INSEED, a appelé les filles à s’investir davantage dans ce domaine. Elle a rappelé que le Tchad dispose d’un très faible nombre de statisticiennes et qu’il n’y a actuellement qu’une seule ingénieure statisticienne dans le pays.



Un concours pour un avenir prometteur



Cette campagne de sensibilisation vise à encourager une participation massive, en particulier des filles, à un concours qui offre des perspectives prometteuses. Les élèves sélectionnés pourront non seulement représenter le Tchad, mais aussi contribuer à renforcer les capacités du pays dans le domaine stratégique de la statistique.





Dans la même rubrique : < > Tchad : à N’Djamena, le maire du 9ème arrondissement honoré pour ses efforts contre les inondations Tchad : vaccination contre la poliomyélite couplée à la supplémentation en vitamine A Tchad : dans le Moyen-Chari, l'EISA recycle des éducateurs civiques et électoraux Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)