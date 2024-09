Tchad : L'ITRAD et les universités d'Ati et Sarh unissent leurs efforts pour le développement agricole

Selon Yassine Doudoua, directeur général de l'ITRAD, cette convention est d'une importance capitale non seulement pour l'Institut, mais aussi pour les universités concernées. L'ITRAD s'engage à contribuer à la formation des cadres nationaux, notamment en accueillant des étudiants issus des universités tchadiennes dans le domaine de la recherche agro-sylvo-pastorale.



Le Tchad a également adhéré à un mémorandum d'entente avec une institution coréenne, ouvrant la voie à plusieurs projets de collaboration à l'échelle nationale. Cette initiative permettra aux enseignants-chercheurs des universités et de l'ITRAD de soumettre des projets conjointement, dans le cadre de cette convention.



"Nous nous réunirons pour réfléchir à la mise en œuvre et à la formalisation de notre système agricole national", a conclu Yassine Doudoua.



Il convient de rappeler que l'objectif de ces accords de collaboration est de faciliter le développement de projets de recherche communs, de renforcer les capacités, de diffuser les connaissances et de valoriser la recherche. Ils visent également à partager les compétences, à développer des innovations technologiques, à faciliter l'accès aux financements et à former les étudiants et chercheurs.