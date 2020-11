Tchad : L'Inspection générale de la Santé restitue sa mission effectuée à la CPA

Une mission de l'Inspection générale du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale a relevé des failles dans les procédures de gestion de matériels et leur commande, à l'issue d'une mission effectuée du 5 au 10 novembre 2020 à la Centrale pharmaceutique d’achat (CPA) de Sabangali.



Elle a restitué lundi sa mission au chef de département ministériel, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul. La mission a procédé à l’inventaire des matériels destinés à la lutte contre la Covid-19. Ce stock comprend des médicaments, des matériels médico-techniques et des consommables, indique le ministère de la Santé publique.



Le ministre appelle les responsables de la CPA à la bonne gestion de ces matériels. Il a instruit l’Inspection générale, la coordination et la direction générale à élaborer une procédure de gestion de tous les magasins.



Le ministère de la Santé publique précise que cette procédure doit prendre en compte le circuit de sortie et d’entrée des matériels.



L’Inspection doit continuer l’investigation dans toutes les délégations sanitaires, indique Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul qui ordonne également que les recommandations de la mission soient intégrées dans la procédure de gestion des magasins.