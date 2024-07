Tchad : L'Institut Al-Marifa a distingué ses meilleurs étudiants et enseignants de l'année académique 2023-2024

Le Directeur général de l'Institut Al-Marifa, Tatorbe Tamaidje, a indiqué que l'institut, créé en 2021, a pour but de former la jeunesse tchadienne afin de contribuer positivement au développement du pays. Il a rappelé que l'institut offre des formations dans divers domaines tels que l'administration, la gestion des entreprises, la comptabilité et la finance, la banque et l'assurance, ainsi que les nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC).



Il a souligné que l'institut a présenté ses premiers étudiants, au nombre de 34, au concours du brevet de technicien supérieur national (BTS), et que 32 d'entre eux ont obtenu le BTS, soit un taux de réussite de 88,8%. Il a également affirmé que l'institut est classé 21ème parmi les instituts privés au Tchad et qu'il compte signer des partenariats avec d'autres universités en Afrique pour ouvrir des cycles de master et de doctorat en français et en arabe.