Tchad : L'Institut Confucius célèbre le 14e anniversaire de la Journée Internationale de la Langue Chinoise

Le vice-doyen de la faculté des langues, des lettres, des arts et de la communication, Dr. Mackaye Moursal, représentant l'Université de N'Djaména, a déclaré que la maîtrise de la langue chinoise est devenue un atout précieux, tant personnellement que professionnellement.



L'Institut Confucius de l'Université de N'Djaména s'est distingué comme un véritable centre de la culture chinoise au Tchad, dispensant des cours de chinois de qualité à des centaines d'étudiants, organisant des événements culturels et favorisant les échanges entre les universités tchadiennes et chinoises. Ces actions ont permis de renforcer les liens d'amitié entre le Tchad et la Chine, posant les bases d'une coopération durable.



Yang Xianming, doyen de l'Institut Confucius de l'Université, a souligné l'importance d'aider les étudiants et les Tchadiens à apprendre le chinois et à trouver des opportunités d'emploi grâce à cette langue. Le Salon Chinois vise à fournir un environnement propice aux échanges tout en chinois. Il prévoit d'inviter des Tchadiens qui ont étudié en Chine et de montrer des documentaires en chinois, encourageant ainsi les participants à échanger librement en groupes.