Tchad : L'Institut Confucius de l'UNDJ organise le 5e concours du Pont vers le Chinois pour les enfants des écoles primaires

Ce concours se présente par la lecture et les gestes en chinois. Cet événement qui a eu lieu à la Bibliothèque nationale est placé sous le haut patronage du vice-président de l'université.



La directrice du complexe scolaire Almahy, Rougaya Almahy, a souligné que cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large : celle de faire du complexe Almahy un établissement pionnier, visionnaire, capable de former des jeunes citoyens dotés d'un esprit critique, ouverts sur les cultures et prêts à dialoguer avec le monde, et également d'offrir aux apprenants un avantage dans le parcours académique et professionnel : la langue chinoise, car la Chine est aujourd'hui un acteur incontournable sur les scènes économique, technologique et culturelle.