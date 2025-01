Tchad : L'Italie réaffirme son engagement dans le secteur de la santé

Thèmes Abordés



Sommet Italie-Afrique



Coopération Italienne

Visite à Gozbeida



Points Clés de la Discussion



Institut National de Santé Publique



Médecine Traditionnelle

Recensement des plantes médicinales pour la santé mixte

Extension du laboratoire

Création d’un jardin botanique

Renforcement du Système de Santé

Formation des Cadres : Insistant sur la nécessité de former des professionnels de santé.

: Insistant sur la nécessité de former des professionnels de santé. Couverture Sanitaire : Renforcer les dispositifs pour assurer une couverture sanitaire dans les zones reculées.

: Renforcer les dispositifs pour assurer une couverture sanitaire dans les zones reculées. Centre National de Recherche : Création d’un centre national de recherche en santé.

Le ministre de la santé publique, Dr Abdelmadjid Abderahim, a reçu ce jour une délégation de l’agence italienne pour la coopération au développement, dirigée par Fabio Minniti, directeur du bureau pour le Niger, le Cameroun et le Tchad, basé à Niamey.L’entrevue a été marquée par des discussions sur le prochain sommet Italie-Afrique et sur les priorités du département en charge de la santé.Fabio Minniti a expliqué que la coopération italienne a souvent investi dans l'humanitaire et que, grâce à la présence d’une équipe venue de Rome, le volet sanitaire bénéficiera d'un soutien renforcé.Des membres de la délégation avaient récemment visité Gozbeida dans le Sila pour mieux comprendre les priorités du pays dans le domaine de la santé.Le professeur Ali Mahamat Moussa, point focal de l’Institut National de Santé Publique, a présenté les actions réalisées avec l’aide des partenaires, ainsi que le soutien du gouvernement italien pour améliorer le système de santé. Le ministre a également abordé l’importance de l’institutionnalisation de l'institut.Seid Abakar Aldahabi, directeur de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle, a discuté des activités en matière de médecine traditionnelle et des perspectives d’appui attendu de la coopération italienne. Il a mentionné plusieurs priorités, notamment :Dr Abdelmadjid Abderahim a souligné plusieurs priorités pour moderniser le système de santé, telles que :Il a également mentionné le contexte humanitaire et ses conséquences sur le système de santé, ainsi que les actions phares de l’année visant à améliorer la surveillance épidémiologique pour faire face aux éventualités.Cette rencontre représente une étape importante pour renforcer la coopération entre le Tchad et l'Italie, avec un accent particulier sur le développement du système de santé dans le pays.