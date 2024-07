Tchad : L'OAID dénonce les propos diffamatoires envers les chefs de canton du Mayo-Kebbi Ouest à la SONACIM

L'OAID tient à souligner que ces affirmations sont non seulement fausses mais aussi diffamatoires. En effet, les deux chefs de canton en question ont été recrutés à la SONACIM sur la base de leurs diplômes et compétences. L'organisation rappelle que la loi n'interdit nullement aux autorités locales d'occuper des emplois dans le secteur privé.



L'OAID qualifie les propos des délégués du personnel de la SONACIM de "ridicules" et d'attaque inacceptable à l'encontre des chefs de canton. Face à cette situation, l'organisation appelle l'Association des Chefs de Canton à mener une réflexion approfondie et à prendre des mesures conséquentes pour défendre la dignité et les droits de ses membres.



Par ailleurs, l'OAID dénonce également la mise en chômage technique des employés de la SONACIM. L'organisation espère que la privatisation de la société, annoncée par les autorités, permettra de trouver des solutions durables pour l'avenir de l'entreprise et de ses employés.



Enfin, l'OAID lance un appel au Président de la République pour qu'il intervienne dans ce dossier et qu'il prenne des mesures pour assurer le placement du personnel de la SONACIM avant la reprise des activités.



En résumé, l'OAID condamne fermement les propos diffamatoires envers les chefs de canton du Mayo-Kebbi Ouest et défend leur droit à travailler à la SONACIM. L'organisation appelle également à la résolution de la crise que traverse la société et au respect des droits de ses employés.