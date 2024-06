Tchad : L'OAPET lance officiellement l'instrument " MIDI-mètre".

Tout en prenant acte des résultats proclamés par l'Agence Nationale de Gestion des Élections(ANGE), et validés par le Conseil Constitutionnel, l'OAPET a été surpris par le refus de l'ANGE de lui accorder une accréditation, malgré qu'il ait rempli toutes les conditions. Ce qui l'a empêché de déployer sa mission d'observation électorale lors de la présidentielle d'avril dernier.



Quelques que soient les raisons invoquées pour justifier ce refus, pour l'OAPET, il s'agit d'une lourde erreur d' appréciation, et de ce fait, il lance un appel à la haute Institution de reconsidérer sa position pour les élections à venir.



L'OAPET estime aussi que l'invalidation d'une dizaine de candidatures a été vécue comme une injustice par ces candidats, et cela a interféré de façon négative dans la crédibilité et l'impartialité du processus électoral.



L'OAPET a également déploré que ce processus soit enclenché dans un contexte particulièrement tendu, marqué par les événements tragiques de février 2024, ayant entraîné la mort de l'opposant Yaya Dillo Betchi, Président du Parti Socialiste sans Frontières(PSF), et candidat déclaré à l'élection présidentielle, ainsi que la démolition du Siège de son Parti.



S'agissant de l'instrument " MIDI-mètre ", l'OAPET précise que c'est un concept composé de MIDI qui est l'acronyme du nom du Président de la République Mahamat Idriss Deby Itno, et mètre qui est une unité de mesure, est un mécanisme de suivi qui renseigne le peuple de manière instantanée sur les réalisations du gouvernement, en lien avec les douze (12) chantiers, et les (100) actions contenus dans le projet de société du Chef de l'État.