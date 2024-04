Tchad : L’OMI a distribué des vivres à 1 740 personnes dans la région du Ouaddaï

La situation des personnes déplacées est souvent précaire, et elles sont contraintes de quitter leurs villages d’origine en raison de conflits armés, de catastrophes naturelles ou d’autres circonstances. Au Tchad, comme dans d’autres régions touchées par des crises, ces déplacements forcés entraînent des défis majeurs en matière de sécurité, d’accès aux soins de santé, de logement et de moyens de subsistance. L’assistance humanitaire est donc essentielle pour répondre à leurs besoins urgents et leur apporter un soutien dans ces moments critiques.



Il est important de souligner que le nombre de personnes déplacées et de réfugiés dans le monde a considérablement augmenté ces dernières années. En 2020, près d’un million d’enfants sont nés en tant que personnes déplacées, ce qui représente 42 % des personnes déplacées de force3. Face à cette réalité, les organisations humanitaires continuent de travailler sans relâche pour apporter une assistance vitale aux personnes touchées par les déplacements forcés, qu’il s’agisse de fournir de la nourriture, de l’eau, des abris ou des soins médicaux.