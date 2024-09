Tchad : L'OMS Remercie les Émirats Arabes Unis pour une contribution de 3 millions USD

Cette aide financière vise à renforcer les services de santé dans les régions touchées par l'afflux de réfugiés, en garantissant un accès adéquat aux soins essentiels. Elle contribuera également à soutenir les initiatives visant à améliorer la santé maternelle et infantile, cruciales dans le contexte actuel.



Impact Attendu

La collaboration entre l'OMS et les Émirats Arabes Unis souligne l'importance d'unir les efforts internationaux pour répondre aux besoins sanitaires des populations vulnérables, en particulier dans les situations de crise humanitaire. Cette initiative renforcera les capacités locales et améliorera la qualité des soins de santé offerts aux bénéficiaires.