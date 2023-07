Tchad : L'OMS achemine plusieurs tonnes de fournitures médicales

Ce dimanche 16 juillet 2023, un avion-cargo de l'armée de l'air tchadienne a atterri sur le tarmac de l'aéroport d'Abéché, dans la province du Ouaddaï, transportant 13 tonnes de matériel. Au total, deux rotations seront effectuées pour transporter 28 tonnes de matériel médical essentiel, de fournitures chirurgicales, de kits pédiatriques, ainsi que des médicaments pour la prise en charge du paludisme, du choléra et des complications médicales liées à la malnutrition aiguë sévère, qui est très répandue parmi les enfants de moins de 5 ans venant du Soudan.



La réception de ce matériel médical a été effectuée par le Secrétaire Général du Gouvernorat de la province du Ouaddaï, le Délégué sanitaire provincial par intérim, le Dr Oumar Ramadane, l'incident manager de l'OMS, le Dr John OTSHUDIEMA, ainsi que les équipes techniques du ministère de la Santé et de l'OMS.



"Nous saluons la réponse rapide de l'OMS compte tenu de l'impact de la crise au Soudan sur notre système de santé, qui n'est pas très solide dans les provinces de l'est. Ce matériel arrive à point nommé, en plus de l'appui précédent de l'OMS en termes de kits de prise en charge des personnes traumatisées et de son équipe de chirurgiens brillants qui redonnent espoir aux blessés soudanais et tchadiens qui passent par leur bloc opératoire à l'hôpital provincial d'Abéché. Nous donnons donc pour instruction aux équipes cadre des districts d'utiliser et de gérer ces médicaments de manière optimale au bénéfice des populations", a déclaré le délégué sanitaire provincial par intérim, Dr Oumar Ramadane.