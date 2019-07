Tchad : L’ONAPE accompagne l’insertion de 50 jeunes de la capitale

N'DJAMENA - L’Office national de la promotion de l'emploi (ONAPE) a clôturé jeudi 11 juillet, dans les communes des 3ème, 4ème et 8ème arrondissements, la cérémonie d'insertion de plusieurs jeunes stagiaires. L'initiative vise à faciliter l’insertion des 50 jeunes en stage pré-emploi dans les 10 communes de la ville de N'Djamena.



La première étape de cette activité a débuté par la commune du 3ème arrondissement. Le directeur général de l'ONAPE, Fayçal Hassan Hissein a affirmé que cette formation donnera lieu à l'apprentissage des techniques de recherche d'emploi, de gestion de micro-projets et à la création d'entreprises. Elle permettra à ces jeunes de s'intégrer plus facilement sur le marché de l'emploi.



Le maire de la commune du 3ème arrondissement, Idriss Sami Micho a souligné que l’ONAPE accorde toujours une importance à la jeunesse tchadienne. Selon lui, cette démarche va dans la droite ligne du programme de développement humain de la jeunesse prôné par le président Idriss Deby Itno.



Le maire a demandé aux stagiaires d'être sages, vigilants et respectueux au cours de leur stage.



Fayçal Hassan Hissein s’est ensuite rendu dans la commune du 4ème arrondissement pour remettre les 5 stagiaires au maire de la commune du 4ème arrondissement, Soumael Adoum Gomi.



Selon le maire de la commune du 3ème arrondissement, le gouvernement tchadien à travers l'ONAPE n'a jamais cessé de promouvoir le développement de la jeunesse.



Fayçal Hassan Hisseine a indiqué que l'ONAPE continuera toujours à œuvrer pour que chaque commune de la capitale soit capable d'absorber les jeunes diplômés demandeurs d'emploi.



Le directeur général de l'ONAPE et sa délégation ont clôturé leur visite de travail par la commune du 8ème arrondissement. Ils ont été accueillis par la maire de la commune du 8ème arrondissement, Mme. Fatimé Yaya Abdoulaye.



La maire a relevé que sa commune est mise à la disposition de la jeunesse dans le cadre des offres d'emploi.



Pour terminer sa visite d'installation des jeunes stagiaires dans les différentes communes précitées, le directeur général de l'ONAPE, Fayçal Hassan Hisseine a déclaré que leur devoir est celui de faire un plaidoyer pour que chaque jeune ait la chance et le mérite de se munir d'un outil de travail, exercer et gagner sa vie.



« Nous concrétisons la vision du président Idriss Deby Itno qui a inscrit au premier rang de sa politique l'objectif de rendre le Tchad prospère en garantissant le plein emploi au jeune », a-t-il déclaré.