Tchad : L'ONAPE annonce le lancement de la 2ème phase du financement du programme d'auto-emploi des jeunes

N'Djamena : 71 projets pour un montant de 156 800 000 FCFA

Doba : 15 projets pour un montant de 24 940 000 FCFA

Sarh : 10 projets pour un montant de 21 500 000 FCFA

Bongor : 07 projets pour un montant de 9 000 000 FCFA

Abéché : 06 projets pour un montant de 14 500 000 FCFA

Mao : 04 projets pour un montant de 7 000 000 FCFA

Amdjarass : 06 projets pour un montant de 13 400 000 FCFA

Ati : 10 projets pour un montant de 15 500 000 FCFA.

Le Programme Auto-Emploi, dont l'objectif vise à soutenir les jeunes dans la réussite de leurs projets de création d'entreprises, contribuant ainsi à l'essor économique national, représente une formule parfaitement adaptée.Après le lancement réussi de la première phase, qui a permis le financement direct de 500 projets dirigés par des femmes, pour un montant total de 100 millions de francs CFA, et qui a entraîné la création de plus de 1500 emplois dans différentes communes de la ville de N'Djamena, l'ONAPE s'engage dans cette nouvelle phase de financement des jeunes, face à un défi persistant : l'accès au financement demeure un obstacle majeur pour les jeunes entrepreneurs.Le directeur de l'ONAPE, Abdallah Chidi Djorkodei, a précisé que cette deuxième phase de financement cible spécifiquement les projets à forte valeur ajoutée, créateurs d'emplois et de revenus. Elle prévoit un budget de 262 640 000 FCFA pour un total de 129 projets dirigés par des jeunes, dont 78 femmes et 51 hommes, répartis dans plusieurs villes des provinces du Tchad, comme suit :"Le financement de cette deuxième phase, qui concerne au total 129 projets, avec un potentiel de création d'environ 500 emplois, s'inscrit dans le cadre de la promotion de la culture entrepreneuriale, du soutien aux initiatives et projets de la jeunesse, ainsi que de la mise à disposition des outils et moyens nécessaires pour l'auto-emploi", a déclaré le directeur de l'ONAPE, Abdallah Chidi Djorkodei.La concrétisation de ce financement en faveur des jeunes entrepreneurs, officialisée aujourd'hui, contribuera à la réalisation des principaux objectifs de promotion de l'emploi que le gouvernement s'est fixés. Cela permettra également de relever le défi essentiel qui consiste à mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière d'emploi.