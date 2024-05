Tchad : L'ONAPE et Schneider Electric s'engagent à former 40 demandeurs d'emploi en électricité

La cérémonie de lancement a été présidée par le Directeur de l'ONAPE, M. Nassouradine Abakar Kessou. M. Mbailamen Gabriel, Représentant du Maire du 1er Arrondissement, M. Ali Abbas Seitchi, Président du Conseil d'Administration de l'ONAPE, et M. Maï Malloumi Salemi, Directeur de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Perfectionnement, étaient également présents.



Cette initiative s'inscrit dans le cadre du partenariat entre l'ONAPE et Schneider Electric qui vise à renforcer les compétences des jeunes tchadiens et à leur faciliter l'accès à l'emploi. Les cinq dernières sessions de formation ont permis à 219 jeunes d'être mis sur le marché du travail.



La formation dispensée aux 40 demandeurs d'emploi couvrira un large éventail de sujets, notamment l’installation de câbles et de conduits électriques, pose de disjoncteurs et de prises de courant, raccordement d'appareils électriques, lecture et interprétation de schémas électriques



A l'issue de la formation, les participants recevront un certificat de qualification qui leur permettra de postuler à des emplois dans le secteur de l'électricité.



L'ONAPE et Schneider Electric sont convaincus que cette formation contribuera à la réduction du chômage au Tchad et à l'amélioration des conditions de vie des jeunes.