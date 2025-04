Tchad : L'ONAPE évalue l'Impact de son soutien aux coopératives féminines d'Amdjarass

Cette mission sur le terrain visait principalement à observer de visu les réalisations concrètes des groupes de femmes et à évaluer l’impact de l’accompagnement technique et matériel fourni par l’ONAPE. Ces coopératives se sont engagées dans la culture maraîchère et ont reçu le soutien de l’ONAPE dans le cadre de ses initiatives visant à promouvoir l’autonomisation économique des femmes tchadiennes.





La délégation de l'ONAPE a notamment visité les sites de production des coopératives suivantes :



SOGOYA

KARIARI

BIRDOUANIE

ARSO



L’ONAPE a réaffirmé, à travers cette visite, son engagement continu envers le développement des compétences des femmes, la valorisation de leur travail productif et leur contribution essentielle à l’amélioration des conditions de vie de nombreuses familles à travers le Tchad.