Tchad : L'ONAPE fait le bilan de ses activités au Moyen-Chari

L’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE), instance paraétatique chargée de mettre en place le politique général du gouvernement en matière de l’emploi, antenne de Sarh, a dressé le bilan de ses activités réalisées au cours de l’année 2020. Prenant les reines de cette institution il y a deux mois dans le Moyen-Chari, le chef d’antenne de l’ONAPE de Sarh, Mahamat Alhafiz Idriss Ouchar précise que les réalisations de 2020 tournent autour de trois programmes.



Le programme auto-emploi a financé 50 projets dans la ville de Sarh à hauteur de 71 millions de FCFA. En termes de crédit agricole, l’ONAPE a financé deux 296 projets individuels comme collectifs d’une valeur de 83 millions de FCFA. Il y a également le programme d’appui aux diplômés sans expérience (PADE). Ce dernier programme vise à insérer des jeunes en stage de trois à six mois, dans des institutions tant publiques que paraétatiques, conformément aux conventions signées. A Sarh, ce sont la Nouvelle Société Textile du Tchad (NSTT), la Coton Tchad, l’hôpital provincial de Sarh, des cabinets des avocats ainsi que des offices notariaux qui sont retenus pour ces stages. Quatorze stagiaires seront déployés à l’hôpital provincial de Sarh.



S’agissant des difficultés, Mahamat Alhafiz Idriss Ouchar indique que la première difficulté réside dans le remboursement des crédits qui sont d’ailleurs sans intérêt. Aussi, le manque de diversification dans la sélection des projets ainsi que la mauvaise identification des bénéficiaires de crédits seraient la cause du retard dans les recouvrements. S’ajoute à ces difficultés, le Covid-19 qui a impacté sur leur calendrier de financement. Tout compte fait, l’institution entend, en cette année 2021, former les demandeurs de crédits en culture d’entreprenariat et de gestion de projets.

Ce programme est déjà accordé par la direction générale mais retardé par la pandémie du Covid-19. Le chef d’antenne de l’ONAPE de Sarh dévoile que pour que l’action de sa structure soit pérenne dans la province du Moyen-Chari, il faut que les bénéficiaires respectent les échéances de remboursement de crédits afin de permettre le renouvellement, ou l’octroi de ce crédit à d’autres producteurs.