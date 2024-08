Tchad : L’ONAPE forme 100 jeunes diplômés sans expérience en techniques contractuelles et consultance

L'Office National de Promotion de l'Emploi (ONAPE), en partenariat avec le Centre d'Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de N'Djamena (CAMC-N), a organisé, du 08 au 15 août 2024 au CEFOD, une session de formation à l'intention des diplômés sans expérience sous le thème « Suivi, évaluation des projets, techniques contractuelles et de consultance ».



Lors de la clôture de cette formation, le directeur général du CAMC-N, Tcholna Mbaïnaïmou Fred, a exprimé sa satisfaction quant à la réussite de l'événement, qui a permis de renforcer les compétences pratiques des diplômés sans expérience dans des domaines clés tels que le suivi et l'évaluation de projets, les techniques contractuelles et la consultance. Selon lui, ces thèmes ont été choisis pour répondre efficacement aux défis du sous-emploi et du chômage. Il a souligné que les formations dispensées dans les universités ne sont plus adaptées aux exigences actuelles du marché de l'emploi.



En clôturant officiellement la formation, le représentant du directeur de l'ONAPE, Djimasngar Jean Pierre, a réaffirmé l'engagement de l'ONAPE à continuer de solliciter l'appui du CAMC-N pour atteindre son objectif, à savoir offrir à chaque jeune une qualification ou un métier facilitant son insertion professionnelle. Il a également encouragé les récipiendaires à saisir les opportunités offertes par le marché de l'emploi pour innover et valoriser leurs compétences.