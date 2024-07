TCHAD Tchad : L'ONAPE lance le financement du crédit agricole 2024-2025 pour la zone septentrionale

Alwihda Info | Par Alwihda - 27 Juillet 2024



L'ONAPE a officiellement déclaré lancé le financement du crédit agricole 2024-2025 pour la zone septentrionale du Tchad, réaffirmant son engagement à soutenir l'agriculture et à promouvoir l'emploi dans le pays.





Après avoir lancé le financement pour la partie méridionale du pays le mois dernier, Abdramane Mahamat Abba a exprimé sa satisfaction et son enthousiasme pour ce nouveau programme. Il a rappelé que l’agriculture joue un rôle crucial dans l'économie tchadienne, représentant 23% du PIB national. C'est dans ce contexte que l'ONAPE a initié le PROGRAMME CRÉDIT AGRICOLE, destiné à soutenir les producteurs ruraux en leur offrant des crédits à taux d'intérêt zéro.



Ce programme s'aligne parfaitement avec la vision du Président de la République Mahamat Idriss Deby qui a souligné l'importance du secteur agricole comme grand pourvoyeur d'emplois et moteur de développement. « Notre vision pour l'agriculture repose sur des principes de justice sociale, d'équité et de durabilité, visant à créer un secteur agricole fort et résilient pour les générations futures », a déclaré le Président.



Abdramane Mahamat Abba a également indiqué que ce financement de plus de 500 000 000 FCFA créera des emplois pour 12 590 hommes et 10 783 femmes, couvrant une superficie cultivable de 14 288 hectares. Les provinces bénéficiaires de cette année incluent : La Province du OUADDAÏ

La Province du WADI-FIRA

La Province du BATHA

La Province du BAHR EL GHAZAL

La Province de l'ENNEDI-EST

La Province du KANEM

La Province du LAC

La Province du SALAMAT Le chef de programme Crédit agricole a également adressé un message aux producteurs bénéficiaires, les exhortant à respecter les délais de remboursement pour garantir la pérennité du programme et permettre un financement plus précoce pour l’année suivante.



