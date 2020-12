Tchad : L’ONAPE lance une session de formation en menuiserie à Ndjamena

Dans l'objectif de poursuivre ses activités, l’Office National pour la Promotion d'Emploi (ONAPE) a organisé la cérémonie du lancement de la formation des demandeurs d'emploi en menuiserie, bois et construction métallique, ce mercredi 16 décembre 2020 à la Maison de la Femme de Ndjamena. Cette formation entre dans le cadre du projet d'appui aux diplômés sans expérience, initié par l'ONAPE pour lutter contre le chômage des jeunes.



À l'entame de son discours d'ouverture, le représentant du ministre de la Fonction publique, de l'Emploi et du Dialogue social, Mahmoud Moussa a déclaré que « l'ONAPE traduit dans les actes, le credo du ministère de la Fonction publique, de l'Emploi et du Dialogue social, qui répond toujours à la sollicitation des demandeurs d’emploi, en mettant à leur disposition, à la foi, des outils et instruments en vue de leur insertion sociale. La problématique de l'emploi est au cœur de toutes les actions gouvernementales. C'est pourquoi le ministère en charge de l'emploi encourage l'ONAPE à accompagner les jeunes dans la création et la gestion de leur propre entreprise », a-t-il souligné.



Pour le DG de l'ONAPE, Sadick Brahim Dickson, l’institution se réjouit de cette série de formations en faveur de la jeunesse, ce qui traduit si bien le slogan, « un jeune, une qualification, un emploi ». Celle-ci sera une des solutions pour pallier à l'insuffisance des techniciens tchadiens qualifiés dans le secteur du bâtiment, travaux publics et ameublement, tenu souvent par la main-d'œuvre étrangère. Ces jeunes constitueront à la fin de leur formation, un vivier où viendront puiser les ressources par tous ceux qui en seront dans le besoin.



Sadick Brahim Dicko révèle par ailleurs que le ministère de la Fonction publique, par le biais de l'ONAPE, veut traduire cette forte volonté politique et cet aménagement à faire de l'emploi, une priorité et un pilier important pour le développement. Il soutient que la question du chômage nécessite de la part de l’ONAPE, le credo, « un jeune, une qualification, un emploi ». Ceci dans l’objectif de trouver des solutions idoines et objectives, en fonction des contextes socio-économiques du pays. La réduction du chômage et le maintien de la croissance résultent certes de l'efficacité des politiques macroéconomiques, mais aussi et surtout du renforcement des capacités des jeunes qui sont des ressources indispensables pour l'État. Dans un avenir proche, les jeunes des autres provinces du Tchad auront le privilège de bénéficier de toutes ces formations indispensables, dispensées dans la capitale.