Tchad : L’ONAPE renforce l’employabilité de 100 jeunes à travers une formation

Dans son discours, le représentant du directeur de l'ONAPE, Djimasngar Jean Pierre, a exprimé sa satisfaction et son plaisir de participer à cette cérémonie, mettant en avant l'importance de cette initiative pour le renforcement des compétences des jeunes Tchadiens. Il a souligné que cette formation vise à améliorer l'employabilité des participants, leur permettant ainsi de mieux se positionner sur le marché du travail et de saisir les opportunités professionnelles qui s'offrent à eux.



Le représentant du directeur de l'ONAPE, Djimasngar Jean Pierre, a également profité de l'occasion pour remercier chaleureusement les cadres de l’ONAPE pour leur dévouement constant à aider les jeunes à se vendre sur le marché de l'emploi. Il a exprimé sa gratitude envers les formateurs qui ont contribué à la réussite de cette formation en atteignant les objectifs fixés.



Il a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la vision plus large du Ministère de l’Emploi, qui a fait de la formation des jeunes un axe prioritaire pour soutenir le développement économique et social du Tchad. Cet engagement reflète également la volonté du Président de la République, le Général Mahamat Idriss Deby Itno, qui accorde une attention particulière à la question de l'emploi des jeunes.



Aux participants, le représentant du directeur de l'ONAPE, Djimasngar Jean Pierre, a adressé ses meilleurs vœux de succès dans leur quête d'un emploi, les encourageant à persévérer et à envisager une carrière en tant que consultants indépendants. Il a réitéré l'engagement de l’ONAPE à les soutenir dans leurs efforts pour devenir des acteurs clés du développement du pays.



La cérémonie s'est terminée par un remerciement aux partenaires de l’ONAPE pour leur soutien indéfectible à cette initiative, qui contribue à préparer la jeunesse tchadienne à relever les défis du marché de l'emploi.