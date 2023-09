Tchad : L'ONAPE s'engage à améliorer les conditions de promotion de l'emploi

L'ONAPE, en tant qu'établissement public à autonomie de gestion, est placé sous la tutelle du Ministère de la Fonction Publique, de l'Emploi, Chargé du Dialogue Social, conformément au décret 471/PR/MFPT/92. Il fonctionne selon une gestion tripartite impliquant des représentants de l'État, des travailleurs et des employeurs au sein de son Conseil d'Administration.



La principale mission de l'ONAPE est de mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière d'emploi. Cette mission comprend la promotion de l'emploi, la lutte contre le chômage et le sous-emploi, la correspondance entre l'offre et la demande d'emploi, le placement, la reconversion et la mobilité de la main-d'œuvre qualifiée dans divers secteurs.



Pour atteindre ces objectifs, l'ONAPE a mis en place plusieurs programmes, notamment le programme d'auto-emploi, qui encourage la création d'emplois indépendants et de micro-entreprises, ainsi que le programme de crédit agricole, visant à créer des emplois dans les zones rurales.



L'organisation gère également le programme d'Appui Aux Diplômés Sans Expérience (PADE), qui vise à faciliter l'insertion des jeunes diplômés dans le monde professionnel grâce à des stages pratiques.



Cependant, le directeur général de l'ONAPE, Abdallah Chidi Djorkodei, a souligné certains problèmes auxquels l'organisation est confrontée. Il a évoqué le non-respect des réglementations par certaines entreprises qui contournent l'ONAPE en recrutant par le biais de cabinets privés de placement. Cette situation découle de la suppression du poste de l'ONAPE au sein du guichet unique de l'ANIE.



De plus, l'ONAPE est l'unique institution habilitée à délivrer des autorisations de travail aux expatriés au Tchad. Le directeur général a dénoncé une injustice au sein de certaines organisations non gouvernementales, où des postes sont vendus, ce qui a conduit à des blocages de dossiers. L'ONAPE s'efforce de garantir l'équité et l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, les populations du nord et du sud, et autres catégories.



En outre, le briefing a été l'occasion de présenter quelques données clés. Depuis 2012, l'ONAPE a enregistré 102 558 demandeurs d'emploi. Le programme PADE a reçu 24 058 demandes de stage, dont 7 293 ont été placées dans des entreprises. L'ONAPE a financé 2 651 projets depuis 2012, créant ainsi 6 479 emplois directs. Le financement total des projets atteint 13 151 942 525 FCFA depuis 2012.



L'ONAPE continue de travailler activement pour améliorer les conditions de promotion de l'emploi au Tchad, en dépit des défis rencontrés sur le terrain.