Tchad : L'ONAPE s'implante au Tibesti pour promouvoir l'emploi

Du 2 au 5 janvier 2025, une mission de préfiguration a eu l'opportunité de se rendre dans la région du Tibesti, en vue de préparer l’ouverture d’un bureau de l’ONAPE à Bardaï.





Au cours de cette visite, la mission a rencontré les autorités locales pour leur présenter les services que l’ONAPE propose. Lors d’un échange constructif avec les autorités provinciales, les enjeux cruciaux liés à cette ouverture ont été abordés, mettant en lumière le contexte de la mission, les besoins en services sociaux et en développement de la région, ainsi que les programmes spécifiques que le bureau souhaiterait mettre en place.





De plus, la délégation a eu le plaisir de présenter le chef de bureau de Bardaï, dont l'expérience et l'engagement sont des atouts précieux pour établir une collaboration solide avec les acteurs locaux.