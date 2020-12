Tchad : L'ONAPE soutient les jeunes sans emploi au Guéra

Le bureau de la ville de Mongo de l'Office national pour la promotion de l'emploi (ONAPE), a initié lundi dernier, une formation à l'égard des jeunes sans emploi bénéficiant de microcrédits. Cette formation sur la technique de création et de gestion des microentreprises, vise à outiller les demandeurs en entrepreneuriat en matière de crédit agricole, de micro crédit.



Soucieux de l'avenir de la jeunesse, l'ONAPE est une institution placée sous la tutelle du ministère de la Fonction publique, de l'Emploi et du Dialogue social, avec une autonomie de gestion jouant le rôle de catalyseur en matière de politique d'emploi du Tchad. Pour le chef d'Agence de l'ONAPE, Alhasana Adam Djazouli, cette formation initiée à l'égard des jeunes bénéficiaires leur permettra d'adopter une chose supplémentaire dans leur quotidien.



Le secrétaire général de la province du Guéra, Djerambeté Dingamyo représentant le gouverneur, demande aux apprenants de bien suivre cette formation qui est une opportunité offerte pour leur bienêtre social. « Cette stratégie d'insertion des jeunes dans la vie active en général, et la promotion de l'entrepreneuriat en particulier, s'inscrit en droite de la politique du Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno qui a toujours prôné l'entrepreneuriat des jeunes, gage d'un développement harmonieux du pays « a-t-il déclaré. Pour cette phase, 70 jeunes sélectionnés auront à se familiariser durant six jours sur les techniques diverses de l'emploi.