Tchad: L'ONECS assure la continuité du Baccalauréat pour un candidat accidenté, un symbole de dévouement et d'inclusion

Cette initiative remarquable de l'ONECS témoigne de sa volonté de ne laisser aucun candidat de côté, quelles que soient les circonstances. En aménageant un espace spécial pour le candidat accidenté, l'ONECS lui a permis de poursuivre son cursus scolaire et de réaliser son rêve d'obtenir le Baccalauréat.



Cette histoire met en lumière l'engagement profond de l'ONECS envers la jeunesse tchadienne et son avenir. En plaçant l'inclusion et l'égalité des chances au cœur de ses priorités, l'ONECS contribue à bâtir un Tchad plus juste et plus solidaire, où chaque jeune a la possibilité de s'épanouir et de réaliser son plein potentiel.



Félicitations à l'ONECS pour cette action exemplaire et aux candidats pour leur courage et leur détermination.